Calciomercato | Athletic Bilbao No al Barça e al PsgNico Williams resta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) "L'estate è andata bene, ma non vedo l'ora di iniziare la stagione"(SPAGNA) - Nicoresterà all'. L'esterno spagnolo, tra le stelle delle Furie Rosse agli Europei di questa estate, avrebbe informato il club di non voler andare via e di essere pronto a mettersi a dispos