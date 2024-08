Calciomercato Atalanta le ultime sull’attaccante e la cessione alla Sampdoria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) L’infortunio di Scamacca ha rovinato i piani dell’e del tecnico Gasperini. Il club nerazzurro è destinato a cambiare strategia e sono in corso valutazioni sul reparto avanzato. Il preferito è sempre Nico Gonzalez della Fiorentina, nel mirino anche della Juventus. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il nome nuovo per l’attacco dell’è quello di Mateo Retegui. Il Genoa non è certo dellasoprattutto dopo l’addio di Gudmundsson.