Cala il prezzo della benzina Ma l’Rc Auto vola

(Di martedì 6 agosto 2024) C'era una volta l'austerity. Ovvero i tempi in cui le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente facevano impennare ildel petrolio e costringevano glimobilisti al salasso del pieno. Oggi i mercati rispondono a logiche diverse: nonostante i venti di guerra fra Israele e Iran, infatti, le quotazioni del greggio sono scese ai minimi degli ultimi otto mesi, confezionando un gradito e inatteso regalo per chi fa. I timori di una recessione negli Usa, il principale consumatore di petrolio al mondo, stanno calmierando i prezzi internazionali dell'oro nero, che risentono anchescarsa domanda e dell'aumento delle scorte, accentuato anche ieri in apertura di contrattazioni con il Wti che quotava 72,78 dollari al barile, in calo dell'1,01%, mentre il Brent era a 76,11 dollari (-0,91%). Di conseguenza continuano a scendere i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati.