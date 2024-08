Cadono nel fiume infestato dai coccodrilli marito lascia mano della moglie e la salva | lui divorato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 agosto 2024) La vittima è un turista di 40 anni. Si trovava nei pressi di Cooktown, nell’estremo nord del Queensland, in Australia, quando è caduta in acqua e non è più riuscito a riemergere a causa del grosso rettile, che, secondo le ricostruzioni, lo ha trascinato sotto la superficie. Con lui c'era lache è però riuscita arsi. Anche e soprattutto grazie all'uomo.