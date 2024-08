C sinistra | Renzi ‘costruire l’alternativa Pd? Parlo solo con Schlein’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “L?iniziativa politica l?ha presa Elly Schlein. E ha detto: se vogliamo vincere, non servono i veti ma servono i voti” ma “si può vincerecon un contratto alla tedesca in cui si scriva prima, argomento per argomento, cosa vogliamo fare e cosa no”. Così Matteoal Corriere della Sera che definisce “decisivo” l’apporto di Iv al centro: “Chi vuole vincere allarga la coalizione, chi vuole perdere mette i veti. E vince chi convince gli incerti, specie di centro. Quindi i nostri voti, che siano novecentomila come alle ultime Europee o di più o di meno, valgono doppio. Non so se son pochi o sono tanti. Sono decisivi”.Sulle perplessità di Giuseppe Conte ribatte: “Noi siamo pronti al confronto sul futuro anche con Conte. Sul passato non cambio idea: io rivendico di aver portato Draghi e ne sono orgoglioso.