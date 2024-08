Bryan Danielson e la sua nuova percezione su Vince McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024), rinomato come uno dei migliori wrestler professionisti al mondo, ha sempre espresso un duraturo rispetto perdurante il suo periodo in WWE. Tuttavia,ha ora parlato di come i suoi sentimenti siano cambiati alla luce della recente causa per traffico sessuale che coinvolge. Quandoha lasciato la WWE, ha scritto una lettera aperta per The Player’s Tribune indirizzata ai fan, alla compagnia e a, sebbene non menzionasseper nome. Nella lettera, si riferiva acome “il Grande Uomo” ed esprimeva gratitudine per le loro conversazioni, per le lezioni di vita apprese (sia positive che negative) e per il miglior abbraccio che avesse mai ricevuto.sperava anche che più persone potessero vederecome lo vedeva lui.