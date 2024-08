Bravo si presenta | Scelto l’Udinese per QUESTO motivo voglio esserci al MONDIALE con la Spagna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 agosto 2024) Le parole di Iker, nuovo attaccante spagnolo del, arrivato dal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli Ikerha parlato nella conferenza stampa dizione al. PERCHE’– «Già prima dell’Europeo avevo deciso di venire al, penso sia il club perfetto per me per crescere eusare tutto il supporto checlub può darmi