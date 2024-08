Bozza dl omnibus 25 articoli da proroghe fisco a Scampia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Dalle nuovein materia fiscale alle misure in materia di Pnrr, dal rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali al sostegno alle famiglie delle Vele di, fino all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero per chi trasferisce la residenza in Italia. Sono alcuni dei contenuti dei 25che compongono una delle bozze del decretoatteso domani in cdm. Il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia didi termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.