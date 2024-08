Boxe l’algerina Khelif in finale per l’oro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Imaneprosegue il suo percorso nella categoria -66kg dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina, al centro dell'attenzione dopo il match con l'italiana Carini, ha dominato la semicontro la thailandese Suwannapheng. L'avversaria non è riuscita a reagire ai colpi, chirurgici e potenti, portati a segno dalla nordafricana.ha così trionfato, per decisione unanime, col punteggio di 5-0. Venerdì si giocherà, in una categoria che la vede come assoluta favorita.