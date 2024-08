Borsa | l' Europa incerta attende Wall street Milano -02%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente che, in una giornata priva di dati macroeconomici di rilievo, sembranore l'avvio di. Superata la boa di metà seduta lapeggiore è quella di Madrid che scende dello 0,4%, seguita da Parigi ein calo dello 0,2%. Piatta Londra, mentre è in aumento dello 0,2% il listino di Francoforte e dello 0,3% Amsterdam. Spread Btp-Bund calmo attorno ai 148 punti base, con l'euro debole nei confronti del dollaro in calo dello 0,4% a quota 1,09. Il biglietto verde risale anche rispetto al yen, con una crescita dello 0,7% a un rapporto di 145,2. Tra le materie prime l'oro cresce dello 0,3% a 2.452 dollari l'oncia e anche il petrolio guadagna qualche frazione di punto tenendo quota 73 dollari al barile.