Borsa Italiana oggi sulla parità dopo il lunedì nero Mercati nervosi si tenta il recupero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 agosto 2024 –no ille Borse europeeildei. I listini si muovono attorno allauna partenza leggermente positiva: gli indici azionari del Vecchio continente ondeggiano incerti, con Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,2% in un clima ancora molto nervoso e volatile. Lo spread Btp-Bund resta calmo attorno ai 146 punti dell'avvio, mentre sono in rialzo suitelematici i rendimenti dei titoli di Stato Usa. Il dollaro è in aumento dell'1% sullo yen, con l'euro che è in leggero calo (-0,2%) sul biglietto verde a quota 1,093. Oro e petrolio piatti. Senza dati macroeconomici di grande rilievo attesi per la giornata, gli operatori guardano anche ai future sull'avvio di Wall street, al momento leggermente positivi.