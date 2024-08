Bimba non respira più salvata dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 6 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoDurante un normale servizio di pattugliamento, nel transitare lungo la centralissima via Abruzzo di Taranto, l’attenzione di due giovanidella locale Compagnia viene attirata da una donna che, in forte stato di agitazione, invoca aiuto. Tra le braccia stringe la propria figlia di soli tre anni che non riesce più are. E’ successo ieri, 5 agosto, verso l’ora di pranzo. Aiè bastato un attimo per capire la gravità della situazione. Non c’è tempo per chiamare i soccorsi; la bambina, insieme alla madre, viene trasportata con l’auto di servizio a sirene spiegate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino, dove i sanitari, che poco dopo hanno dovuto anche medicare uno dei dueche, correndo con la bambina in braccio nel nosocomio si è slogato una caviglia, rapidamente hanno fatto il resto.