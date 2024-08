Beautiful anticipazioni al 17 agosto | Sheila viene arrestata

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 6 agosto 2024)dall’11 al 17. Deacon collabora con l’F.B.I. e alla fine, ormai in trappola, cede e cade a terra, svenuta. A “Il Giardino”, Baker catturagrazie alla collaborazione di Deacon. La donna fugge per l’ennesima volta, ma Bill riesce a stanarla e lei ha un infarto. Trasportata in