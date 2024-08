Bando per i giovani agricoltori Coldiretti | Serve uno sforzo maggiore alla Regione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBuone notizie per 329imprenditori nel ramo agricolo della Campania. L’Assessorato all’Agricoltura ha pubblicato la Graduatoria Regionale definitiva del: “Riconoscimento del premio per iche per la prima volta si insediano come capo d’azienda”. Agli ammessi verranno attribuiti i 50mila euro, previsti daldel primo insediamento del PSR Campania 2014-2020, per fare fronte agli investimenti per la loro attività. “Una buona notizia per la quale dobbiamo complimentarci con l’assessore all’Agricoltura dellaCampania Nicola Caputo per il grande lavoro svolto” spiega il direttore diCampania Salvatore Loffreda. Grazie a questoarrivano 16 milioni e 450mila euro sul territorio, una piccola boccata d’ossigeno per un comparto che ha costantemente bisogno di aiuti.