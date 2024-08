Bando Giornata degli Etruschi sono 40 i vincitori del contributo regionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024) FIRENZE –, a 40 soggetti ildel Consiglioun totale di 41, rispetto alle 24 dello scorso anno, le domande pervenute in risposta al concorso aperto dalla Regione, dal 3 al 24 luglio scorsi, per sostenere le iniziative volte a celebrare la civiltà, la cultura e il patrimoniodella Toscana.40, invece, i soggetti ammessi (un solo soggetto è stato escluso per mancanza del requisito soggettivo). Lo stanziamento complessivo è stato pari a 50mila euro, corrispondente a tutte le risorse residue rimaste sul pertinente capitolo di spesa. Le iniziative, che dovranno svolgersi sul territorio toscano nel periodo compreso tra venerdì 16 agosto e lunedì 30 settembre 2024,state sostenute attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della legge46/2015.