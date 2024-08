Attestata la presenza di amianto stop alla coltivazione degli orti di via Goisis

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo. “Perché il Comune non ha adottato da subito le misure preventive?”, tuona la consigliera di minoranza Ida Tentorio dopo l’ufficialità, comunicata nella mattinata di lunedì 5 agosto dal tecnico dell’ufficio Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità del Comune di Bergamo, delladineglicomunali di via. Sconsigliati, quindi, in attesa di ulteriori valutazioni da parteenti preposti, gli accessi aglisti per ladelle zone interessate.