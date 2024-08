Atletica Pietro Arese | Record italiano che mi sorprende bellissimo vederlo alla fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Un ottavo posto pernella Finale olimpica dei 1500 metri a Parigi. Detto così, potrebbe non essere un riscontro così eclatante. Se si vanno però a considerare il percorso dell’atleta azzurro e soprattutto il livello stellare della gara in questione, il significato è diverso. Una prova in cui è stato lo statunitense Cole Hocker a far saltare il banco con il tempo di 3:27.65 a precedere il britannico Josh Kerr (nazionale di 3:27.79) e l’altro americano Yared Nuguse (3:27.80). Fuori dal podio il norvegese Jakob Ingebrigtsen (quarto in 3:28.24). Per, come detto, un piazzamento impreziosito dal nuovo primatodi 3:30.74, un crono eccezionale viste le sue prospettive: “Ottavo posto che significa essere un finalista olimpico, diciamo che va bene. Questo tempo mi ha molto stupito e non credo di poterlo fare“, ha dichiarato l’azzurro.