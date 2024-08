Atletica l’Italia si gioca i medagliati di Roma nella quinta giornata di gare | Fantini Furlani e Arese per stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)perin finale. Luca Sito, le specialiste dei 1500 e Alice Mangione puntano a fare la sorpresa e a conquistare un posto in finale: questo il menu che attende gli appassionati azzurridell’a Parigi 2024. Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Sintayehu Vissa sono al via nelle batterie dei 1500. Faith Kipyegon è pronta a fare la storia: la keniana, detentrice di numerosi record mondiali, è la favorita per la distanza e potrebbe vincere la sua terza Olimpiade consecutiva. Tra le principali concorrenti, troviamo l’australiana Jessica Hull, la britannica Laura Muir, le americane Nikki Hiltz, Elle St. Pierre e Heather MacLean, le etiopi Diribe Welteji e la giovane Birke Haylom. Inoltre, Hirut Meshesha o Gudaf Tsegay potrebbero competere, sebbene quest’ultima, come l’olandese Sifan Hassan, sia iscritta anche ai 5000 e 10.