Arrampicata Zurloni in finale nello speed climbing | rivivi la gara delle Olimpiadi di Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Matteodà spettacolo nelledi. L’atleta azzurro, che nella semidiha ottenuto il record europeo in 4.94, ha poi la meglio contro il cinese Long Jinbao, staccando un pass per la. L’italiano si prepara dunque per lache metterà in palio i tre ambiti metalli. Nelallegato, lo scontro trae l’atleta cinese:inladi) SportFace.