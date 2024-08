Arrampicata sportiva primato europeo per Zurloni e 4 posto nel ranking series Veddriq eguaglia il record del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Matteoè partito forte alle Olimpiadi di Parigi 2024 nello speed. Bravissimo il campione deldi questa specialità dell’che ha fatto registrare nella seconda scalata di qualifica un eccezionale 4?94 che gli è valso la quarta posizione nel, ilpersonale e il. Il 22enne di Segrate si è così messo in una buonissima posizione per un eventuale ripescaggio in caso di eliminazione nelle eliminatorie. Qualificazioni che sono state di altissimo livello, avendo visto ildelto dall’indonesiano Leonardoin 4?79, davanti al sorprendente kazako Amir Maimuratov in 4?89 e allo statunitense Sam Watson che ha fatto registrare 4?91. Tempi tutti velocissimi e competitività elevata in questo avvio di Olimpiadi.