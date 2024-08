Ambulanza urta una moto minorenne in ospedale in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – Un ragazzoè finito inin codice rosso per le conseguenze di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Fiorentina, nel Comune di Arezzo. Il giovane si trovava in sella alla suaquando, per conseguenze ancora da chiarire, è statoto da un’. Sono intervenuti automedica di Arezzo, Misericordia di Arezzo e polizia municipale. Dopo l’incidente è stato portato in codice 3 alle Scotte di Siena.