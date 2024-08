Alto Adige base jumper muore dopo un lancio da Piz da Lech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Bolzano, 6 agosto 2024 – Tragedia in: unlombardo di 36 anni è mortoessersi lanciato dal Piz da, in val Badia. E' successo verso mezzogiorno, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti il personale di soccorso, la polizia locale e i carabinieri. Sabato scorso la stessa sorte è toccata a un francese di 33 anni. L’uomo si era lanciato dal Becco dell'Aquila, in Trentino, ma è precipitato a terra per via di un errato stallo della vela durante l'ultima fase del volo, finendo direttamente in strada, nei pressi della piazzola d'atterraggio posta ai piedi delle Placche Zebrate (Dro).