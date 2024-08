Alfonsino | accordo con Napoletano Food per la spesa online in 4 Comuni tra Caserta e Napoli

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 6 agosto 2024), PMIna operativa neldelivery in centri di piccole dimensioni, ha siglato unconper l’attivazione del servizio diin alcuni supermercati a marchio Todis. L’riguarda idi, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Giugliano in Campania. L’intesa, viene rimarcato in una nota, “enfatizza l’impegno dinella diversificazione dei suoi servizi migliorandone la copertura e il ventaglio di offerta per i consumatori. L’estensione del servizio di consegna a domicilio non solo fortifica il rapporto con i clienti nelle città menzionate ma apre anche nuove vie per rendere laancora più accessibile e conveniente“.