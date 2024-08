Al Qt8 la nuova sede Casva aprirà il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Il cantiere del, il Centro alti studi per le arti visive al Qt8, è agli sgoccioli. La Giunta di Palazzo Marino ha deliberato l’assegnazione di una ulteriore tranche di risorse, che porterà a completare le opere entro fine. Il percorso ha preso il via nel 2017 per rigenerare il vecchio mercato comunale di via Isernia; il progetto, poi affidato a MM, è stato avviato nel 2021. L’intervento riguarda 3mila metri quadri. Al piano terra apriraule a disposizione della cittadinanza e delle associazioni, uno spazio con bookshop, caffetteria e uno multifunzionale di oltre 500 metri quadrati. Il cuore sarà nei circa mille metri quadri del seminterrato, dove troverà casa il prezioso patrimonio documentale del, il cui nucleo principale è oggi ospitato al Castello Sforzesco.