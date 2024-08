5 Agosto 2024 – Attacco a base americana in Iraq diversi feriti

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 6 agosto 2024) Numerosi militari Usa sono rimastiin un sospettocon razzi contro laaerea di Al-Asad, in, che ospita forze statunitensi e della coalizione. Un comandante dell’unità d’élite Radwan di Hezbollah è stato ucciso in undi droni questa sera nel sud del Libano. Il Brasile e il Cile hanno firmato oggi dodici memorandum d’intesa in occasione della visita del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a Santiago del Cile. Si sono sentite forti esplosioni nel centro e nell’est della capitale ucraina dopo che le autorità hanno attivato un allarme aereo. Nove dipendenti dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) “potrebbero essere stati coinvolti” negli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre, secondo l’indagine interna dell’Onu su 19 persone accusate da Israele, e verranno licenziati.