Zelensky | gli F16 non bastano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’arrivo degli F16 in Ucraina rappresenta “un nuovo capitolo” nella difesa del Paese in guerra con la Russia, anche se il loro numero “non è sufficiente”. Il presidente Volodmyrparla in una base fuori Kiev e ammette “le centinaia di incontri e negoziati per rafforzare le capacità della nostra aviazione e della difesa aerea”. Aggionamento ore 9.01 “Abbiamo spesso sentito che era impossibile – dice– Ora è una realtà, gli F16 sono in Ucraina, sono orgoglioso di tutti i nostri uomini che padroneggiano questi aerei e hanno già iniziato ad utilizzarli per il nostro Paese”. aggiormento ore 12.08dichiara di essere grato ai partner, in particolare ai primi Paesi che hanno accettato la richiesta di Kiev: “La Danimarca, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti e a tutti i nostri partner, apprezziamo il vostro sostegno”.