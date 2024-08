Zaia | Inaccettabile la narrazione contro l’autonomia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 5 agosto 2024) VENEZIA – “Il centrodestra ha approvato la legge Calderoli e imposto di definire i Lep invocati da anni. Ma lache fa rabbia è quella degli avversari, che è francamentee una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Dalla stessa bocca io sento dire, in sequenza, che “è una scatola vuota” e cheè uno spacca Italia”». Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il governatore veneto Luca, secondo cui “il referendum spacca l’Italia. La cosa più vergognosa è far credere che i problemi del sud non siano figli di una mala gestio, ed escludo gli attuali governatori, ma è accumulata nella storia. Ora senti dire che se il cittadino deve far le valigie per curarsi al nord è perché i soldi sono andati al nord. Quando il governo ha introdotto la definizione dei Lep, i diritti sociali e civili da nord a sud.