Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 19:45 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 19:15 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI GENIO CIVILE, TRAFFICO REGOLARE TRAFFICO INCOLONNATO SULL’ARDEATINA NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE E SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO AUTO IN CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 18:45 - 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA TRAFFICO INCOLONNATO SULL’ARDEATINA NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE E SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO ANDIAMO SULLA VIA DEI LAGHI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA NEI PRESSI DI NEPI, TRAFFICO REGOLARE AUTO IN CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 18. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA TRAFFICO INCOLONNATO SULL’ARDEATINA NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE E SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO ANDIAMO SULLA VIA DEI LAGHI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA NEI PRESSI DI NEPI, TRAFFICO REGOLARE AUTO IN CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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