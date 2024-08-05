Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 18:15 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 17:45 - 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLNA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA TRAFFICO INCOLONNATO SULL’ARDEATINA NEI PRESSI DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE E SULLA CASILINA NEI PRESSI DI BORGHESIANA ANDIAMO SULLA VIA DEI LAGHI DOVE IL TRAFFICO DI PRESENTE FORTEMENTE RALLENTATO IN ENTREMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI NEMI IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 17:15 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER ORTE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA LAURENTINA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 16:30 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER ORTE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA LAURENTINA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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