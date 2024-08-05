Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 17:15 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 16:30 - 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER ORTE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA LAURENTINA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 15. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ORTE, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 12:30 - 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA FIRENZE ROMA, TRA FABRO E ORVIETO, CODE IN DIREZIONE IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAUSA CODE DA VIA NARO A VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE ROMA ENNESIMO INCIDENTE SULLA VIA APPIA QUI CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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