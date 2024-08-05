Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 16:30 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 15:30 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ORTE, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 12. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA FIRENZE ROMA, TRA FABRO E ORVIETO, CODE IN DIREZIONE IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAUSA CODE DA VIA NARO A VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE ROMA ENNESIMO INCIDENTE SULLA VIA APPIA QUI CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 11:30 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, LA CIRCOLAZION è REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA è IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO NEL REATINO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA SALARIA, A VASCHE, CIRCOLAZIONE REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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