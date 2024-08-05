Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 09:15 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 08:45 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMNETI PER TRAFFICO N INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN DIMINUZIONE AL MOMENTO LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, VERSO LA CAPITALE SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DI ALBUCCIONE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO SULLA SALARIA DA TENUTA SANTA COLOMBA AL BIVIO PER SETTEBAGNI E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 08:15 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO BUON INIZIO SETTIMANA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, SIAMO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PRIME CODE SULLA STATALE PONTINA, I TRATTI SONO DUE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO E TRA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 07:30 - 20 GINA PANDOLFO BUON INIZIO SETTIMANA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, SIAMO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PRIME CODE SULLA STATALE PONTINA, I TRATTI SONO DUE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO E TRA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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