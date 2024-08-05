Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 08:15 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 GINA PANDOLFO BUON INIZIO SETTIMANA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, SIAMO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO PRIME CODE SULLA STATALE PONTINA, I TRATTI SONO DUE DA POMEZIA A VIA MONTE D’ORO E TRA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI IN DIREZIONE ROMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAINICA NEI DUE SENSI DI MARCIA A TORVAIANICA SI RALLENTA IN VIALE DANIMARCA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE CODE AD APRILIA ALTEZZA STATALE PONTINA DIREZIONE APPIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA A SAN CESAREO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFIOC ALTEZZA VIALDE DEI CEDRI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CO NCODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREIZONE EUR A POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA AL KM 9 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA PERL’ITENSO TRAFFICO A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA CI SPOST8IAMO IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 1 MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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