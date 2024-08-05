Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 07:30 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAINICA NEI DUE SENSI DI MARCIA A TORVAIANICA SI RALLENTA IN VIALE DANIMARCA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE CODE AD APRILIA ALTEZZA STATALE PONTINA DIREZIONE APPIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA A SAN CESAREO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFIOC ALTEZZA VIALDE DEI CEDRI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CO NCODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREIZONE EUR A POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA AL KM 9 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA PERL’ITENSO TRAFFICO A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA CI SPOST8IAMO IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 1 MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CO NCODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREIZONE EUR A POMEZIA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI PRATICA AL KM 9 CIRCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA STATALE APPIA SI STA IN CODA PERL’ITENSO TRAFFICO A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA CI SPOST8IAMO IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 1 MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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