Venezuela | flashmob giovani Fi davanti ambasciata Roma ‘no a regime Maduro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 ago. (Adnkronos) – Oggi pomeriggio, alle 18.30, una delegazione deidi Forza Italia, guidata dal responsabile nazionale organizzazione Simone Leoni e dal segretario Internazionale FILudovico Seppilli, manifesterà con undi protestal?del, in via Nicolò Tartaglia, 11, “contro ilcomunista di Maduro e in sostegno alla lotta per la libertà e la democrazia del popolono”.