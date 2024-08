Una grande ombra sul terreno | l’eruzione dell’Etna vista dallo spazio è spettacolare Le immagini dal satellite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)fase parossistica nella notte tra il 3 e il 4 agosto sull’Etna, la quinta che il vulcano attivo più alto d’Europa fa registrarescorso 4 luglio. Protagonista, ancora una volta, il cratere Voragine con altissime fontane di lava e l’emissione di una nube vulcanica alta 10 chilometri. Il fenomeno è stato osservato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania che ha emesso un bollettino di allerta rossa per il volo, un Vona. L’attività stromboliana, dopo essersi intensificata, si è evoluta in fontana di lava. Le, pubblicate da Eumetsat, mostrano l’Etna duranteripresotramite ilMtgi1.è stata documentata tra le 02:40 di domenica 4 agosto e le 10:30 e ha provocato ulteriori interruzioni dei voli in Sicilia.