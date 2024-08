Un Lunedì nero per le Borse nel mondo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 17.30per lemondiali. Male leasiatiche e dell'area Pacifico con Tokyo che affonda del 12,40% come non si vedeva dal 1987. Pesano i timori di recessione soprattutto negli States e le tensioni geopolitiche globali. In forte calo anche le piazze europee che peggiorano. Pesante Milano: cede oltre il 3%. Negativa anche Wall treet dopo il tonfo di venerdì. Intanto la Fed è pronta a intervenire, se l'economia americana dovesse deteriorarsi.