Un documento del ministero della Salute del governo conservatore portoghese ha scatenato la reazione del centrodestra che fa parte del Governo che si è detto offeso dalle parole in esso contenute

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilha lanciato in questi giorni un questionario online sul tema delle mestruazioni emestruale. L’intenzione è quella di seguire la strada imboccata dall’Organizzazione MondialeSanità che chiede che quest’ultima venga riconosciuta e affrontata come una questione die di diritti umani e non solo come una questione igienica. E fin qui, nulla da eccepire.