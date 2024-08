Ultime Notizie Roma del 05-08-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Olimpiadi ParigiII triatleti svizzeri accusano i sintomi di un infezione gastrointestinale oggi non hanno partecipato alla gara a squadre mista di Triathlon delle Olimpiadi la Svizzera ha gareggiato gli è arrivata se le spalle dell'Italia sesta il responsabile medico estetico ancora non è chiaro se l'infezione sia correlata la qualità dell'acqua della Senna ieri il primo sospetto caso dopo la nottata in queste Olympia Clear Michelle è stata ricoverata in seguito ad un malore nel centro clinico del Villaggio Olimpico l'atleta aveva partecipato alla prova individuale mercoledì secondo i media locali hanno riportato un infezione da Escherichia coli per questo motivo il Belgio è ritirato la propria squadra della staffetta di Triathlon partita stamattina