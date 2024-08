Ultime Notizie Roma del 05-08-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina in apertura Chi ha ricevuto i primi F16 ma il loro numero non sarebbe sufficiente l’ho fermato il presidente ucraino zielinski confermato l’arrivo nel paese dei tanto attesi caccia i nostri attraversando che numero di F16 che abbiamo in Ucraina il numero di piloti che sono già stati addestrati non è sufficiente ha sottolineato il presidente ucraino è bene l’idea di Chi è Fabio ha chiesto circa 130 f13 per garantire la quella potenza e Russia finora gli alleati occidentali hanno promesso di inviarle a meno di 100 che probabilmente arriveranno nel corso di diversi anni dopo l’addestramento dei piloti la cronaca due ragazze trovate in arresto cardiaco in strada a Pavia in piena notte una diciottenne morta in ospedale l’amica di 17 anni ricoverato in pronto soccorso ...