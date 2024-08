Ue eroga a Italia quinta rata del Pnrr da 11 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La Commissione Ue hato all'gli undicidi euro dellatranche del. Lo rende noto l'esecutivo europeo. Larichiesta di pagamento riguarda 54 tappe e obiettivi. Queste includono tappe fondamentali per l'attuazione di 14 riforme e 22 investimenti, in settori quali il diritto della concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell'acqua, la giustizia, il quadro di revisione della spesa e l'istruzione. L'zione fa seguito al via libera alla richiesta dellatranche arrivato dalla Commissione il 2 luglio scorso,.