Tutta Fagnano in lacrime per l’ultimo saluto a Giorgio Noris il 19enne morto in Sardegna

(Di lunedì 5 agosto 2024)Olona (Varese), 5 agosto 2024 – Era partito con gli amici, il cuore pieno di gioia, la vacanza inregalo per il diploma di maturità, ma, 19 anni, diOlona, quei giorni spensierati non li potrà raccontare, il giovane èall’improvviso mentre era in acqua, al mare, il 26 luglio scorso. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità diOlona che questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio per i funerali si è stretta ai genitori del diciannovenne, a in particolare a mamma Emanuela, che nei giorni scorsi ha perso anche il papà, Silvano Taddeo, 89 anni, molto legato al nipote ed Ettore. È un grande abbraccio quello dato stamattina a, tantissime le persone che hanno partecipato al rito funebre, gli amici, i compagni di classe all’Istituto Bernocchi di Legnano, molti anche all’esterno della chiesa che non aveva più posti.