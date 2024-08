Trieste aggrediti dopo aver rifiutato prestazioni sessuali | 4 giovani feriti uno è grave

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – Quattropakistani, due dei quali accoltellati e uno in condizioni più gravi. E' quando accaduto ieri sera ae sul caso sono in corso le indagini della polizia. Dal racconto delle vittime agli agenti, l'aggressione sarebbe avvenuta da parte di un gruppo di afghani in seguito al rifiuto di