Tragedia a Pavia 18enne trovata morta in strada grave l’amica | tornavano da una festa in monopattino

(Di lunedì 5 agosto 2024)nella notte a, dove una, secondo le prime ricostruzioni, èdopo essere caduta dalin via Bonomi intorno alle due del mattino. Con lei, sul, anche una 17enne che è ora ricoverata in osservazione al San Matteo dicon diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta insieme ai soccorsi del 118, si tratterebbe di un incidente autonomo, non causato da nessun veicolo. Le due giovanissime sarebbero state insieme sul, percorrendo la via sul marciapiede, quando, per causa ancora da accertare, avrebbero perso il controllo, cadendo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti: all’arrivo dei soccorritori e degli agenti, le due ragazze erano ancora coscienti e avrebbero iniziato a rispondere alle domande.