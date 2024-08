Traffico Roma del 05-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna per un incidente tra Laurentina ed Appia per un altro incidente chiusa via Portuense l’altezza di via Giuseppe puzza in direzione di piazzale della Radio inevitabili ripercussioni per ilal pinciano a causa di una ballamento si è resa necessaria la chiusura di via Giacomo Puccini in direzione di via Pinciana ricordiamo poi la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni possibili disagi in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme su via eleniana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che è sulla metro di Spagna ed Ottaviano San Pietro sono chiuse per cui treni transitano senza ...