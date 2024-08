Traffico Roma del 05-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi al 25 agosto è prevista una nuova fase dei lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore per quel che riguarda la rete è previsto il normale servizio tram per le linee 214 mentre i collegamenti 358 e 19 saranno sostituiti in tutto o in parte da bus sempre da oggi nell’ambito dei lavori che stanno interessando La sopraelevata sarà chiusa la sede tranviaria di Scalo San Lorenzo oggi pomeriggio a partire dalle 17:30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore si celebreranno i alla presenza di Papa Francesco e a seguire in Piazza di Santa Maria Maggiore Andrea scena la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve chiusure alnella zona di via limitazioni per 7 linee di bus dettagli sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità