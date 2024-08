Traffico Roma del 05-08-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein coda sul percorso Urbano della A24Teramo perintenso tra via Fiorentini la tangenziale est brevi rallentamenti la carreggiata interna del grande raccordo anulare te la Casilina e l’abbia sempre a causa delintenso lavori in corso sulla via Pontina che rallentano la circolazione tra Pontina Vecchia e apriliana indirizzo inizieranno oggi e per tutto il mese di agosto i lavori di potatura in via Gregorio VII pertanto di volta in volta verrà istituita una riduzione di carreggiata nei tratti interessati dagli interventi la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità