Tokyo Borsa a picco Nikkei cede il 13%

(Di lunedì 5 agosto 2024) 8.08 Borse asiatiche e dell'area Pacifico in forte contrazione, conche affonda del 13% mentre le contrattazioni si avviano alla chiusura. Seul perde oltre l'8%, così come ladi Taiwan.Singaporeil 4%, Sidney il 3,7%. Pesano i timori di recessione soprattutto negli States, e le tensioni geopolitiche globali. Provano a contenere le perdite Hong Kong (-1,6%) e i mercati del dragone, con Shanghai e Shenzhen che lasciano sul terreno meno di un punto. Attese in forte calo le piazze europee.