Tennis | Torneo Washington Titolo alla spagnola Badosa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sconfitta in finale la ceca Bouzkova in tre set sul cemento americano(STATI UNITI) - Paulaha conquistato ildel "Mubadala Citi DC Open",Wta 500 andato in scena sul cemento di(Usa), in contemporanea con un Atp 500. Lataha superato in fin