Taranto nel caos mister Capuano e il suo vice non si presentano agli allenamenti | il motivo

(Di lunedì 5 agosto 2024) In casala situazione che si fa sempre più incandescente. Dopo il passo indietro del presidente Massimo Giove, i problemi sul tema stadio e il mancato pagamento degli ultimi stipendi dello scorso anno che porteranno ad una penalizzazione nella classifica della Serie C che sta per iniziare, il tecnico Ezioe il suo, Cosimo Zangla, avrebbero inviato al club un certificato medico lamentando di non essere in grado di gestire il lavoro. I due non dirigeranno quindi gli, la cui ripresa è prevista per oggi pomeriggio allo stadio Iacovone. Tutto questo dopo giorni difficili e a meno di una settimana dalla prima gara ufficiale contro il Benevento in Coppa Italia. L'articolonele il suonon si: ilCalcioWeb.